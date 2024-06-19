Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

Для всех очевидно, что градус напряжения в украинском обществе периодически повышается не из-за самой мобилизации, а из-за определенной несправедливости, которая ее периодически сопровождает. Никто не спорит с тем, что украинцы защищают родную землю от жестокого российского агрессора, и каждый должен быть готов в любой момент стать в ряды украинского войска. Но довольно часто так происходит, что люди, которые отвечают за выполнение мобилизационных планов делают это с выгодой для своего кармана. Это, в частности, хорошо видно на примере Винницкой области, пишет УНН.

Детали

Буквально вчера Госбюро расследований сообщило о задержании сына одного из чиновников Винницкого городского ТЦК, который за 20 тысяч долларов обещал уклонисту помочь оформить документ для выезда за границу. Мужчине уже сообщили о подозрении и даже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения одного миллиона гривен залога. А следствие проверяет на причастность к преступлению самого чиновника ТЦК.

И это не единичный случай в Винницкой области. Так, в августе прошлого года задержали военнослужащего Винницкого районного ТЦК, который за взятки наладил свою схему помощи уклонистам: выдавал им бланки, которые, якобы, подтверждали, что они получили повестки.

Тогда же в августе, в Хмельнике обнаружили группу членов военно-врачебной комиссии, которые требовали от мужчин от трех тысяч долларов за признание их непригодными. Причем, как отмечали тогда правоохранители, деньги они требовали даже от людей, которые по болезням действительно не должны были служить в армии.

Но, если люди, которые сидят в ТЦК и ВЛК, фактически, "плодят" уклонистов, то дыры в мобилизационных планах все равно закрывать надо. И как это делается, прекрасно видно на примере вопиющей ситуации, которая случились в Гайсине.

Как пишет местное издание "20 минут", мужчина, которого зовут Сергей, проживает в Немировской общине и имеет целый букет болезней. В том числе и потому, что его работа связана с ядовитыми химическими веществами. При росте 185 сантиметров мужчина весит не более 50 килограммов, да и внешне выглядит очень болезненно.

Но военно-врачебная комиссия с первого раза признала его годным, и Сергея отправили в воинскую часть в Кировоградскую область. Правда, там совсем были не в восторге от такого "новобранца", и отправили его обратно.

Мужчину несколько месяцев периодически вызывали в ТЦК, и однажды его снова отправили в воинскую часть.

Как отмечают журналисты, после такой "мобилизации" у мужчины резко начало ухудшаться состояние здоровья. Сергея таки госпитализировали. Но, при этом, почему-то не давали возможности увидеться с женой. И что самое главное - не шла речь о повторном прохождении ВВК.

Как стало известно УНН, в Гайсинском районе есть немало нареканий на то, что военно-врачебные комиссии признают годными людей с серьезными болезнями. Почему так происходит? Ответ на этот вопрос, наверное, должны дать компетентные органы. Но его, наверное, знает господин Сергей - как пишут журналисты "20 минут", во время одного из визитов в ТЦК к нему подошел неизвестный мужчина, и за 10 тысяч долларов предложил решить вопрос о признании его непригодным.

Мощный человеческий ресурс - это основа боеспособности украинской армии. А приведенные примеры показывают, что должностные лица, отвечающие за кадры для ВСУ, занимаются не оборонными интересами государства, а своими корыстными целями..

В Житомирской области мужчина умер после эпилептического приступа, который произошел на следующий день после его доправки в ТЦК: в центре комплектования отреагировали