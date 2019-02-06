Львовским активистам угрожают расправой

И не просто активистам, а ветеранам АТО. В комментарии агентству представитель ОО "Инвалиды - участники боевых действий АТО" Юрий Солиган рассказал, как все было.

"В нашу общественную организацию поступали многочисленные жалобы жителей Винников о том, что игровые клубы приносят большую беду их семьям.

Родители писали о том, что дети воруют украшения из дома, несут их в ломбард, а вырученные средства идут проигрывать. Нам писали жены о том, что мужья берут у них деньги на продукты, а сами несут их в игорные заведения", - рассказал Солиган.

Активисты отреагировали на жалобы жителей города. Провели рейды игорными клубами, сообщили об их работе правоохранителям. И через несколько дней свою деятельность прекратили три из трех нелегальных точек.

Впрочем, прошло меньше недели, и владельцы точек начали запугивать активистов, демонстрируя намерения во что бы то ни было восстановить прибыльный бизнес, говорит Солиган.

"Угрозы, шантаж - мы прошли через все это. Нам назначали так называемую встречу, довольно странную. Приехало много молодых людей и один из владельцев точек, которую мы закрыли.

Сначала он угрожал, а потом заявил, что правоохранители не против остановить расследование. Для этого только нужно забрать заявление, и сказать, что мы, активисты, ошиблись", - рассказал представитель ОО.

Солиган добавил, что активисты забирать заявление не будут. Более того - проконтролируют ход расследования уголовных производств.

"На сегодняшний день точки не работают. И не будут работать, а мы будем держать это на контроле", - подчеркнул он.

УНН сейчас выясняет, действительно ли между нелегалами и правоохранителями есть кулуарные договоренности, и как в целом местная власть собирается защищать активистов, борющихся собственными силами с правонарушителями.