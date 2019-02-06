Львівським активістам погрожують розправою

І не просто активістам, а ветеранам АТО. У коментарі агентству представник ГО "Інваліди — учасники бойових дій АТО" Юрій Солиган розповів, як все було.

"До нашої громадської організації надходили численні скарги жителів Винників про те, що гральні клуби приносять велику біду їх родинам.

Батьки писали про те, що діти крадуть прикраси з дому, несуть їх у ломбард, а виручені кошти ідуть програвати. Нам писали дружини про те, що чоловіки беруть у них гроші на продукти, а самі несуть їх у гральні заклади", - розповів Солиган.

Активісти відреагували на скарги жителів міста. Провели рейди гральними клубами, повідомили про їхню роботу правоохоронців. І за кілька днів свою діяльність припинили три із трьох нелегальних точок.

Утім, пройшло менше тижня, і власники точок почали залякувати активістів, демонструючи наміри будь-що відновити прибутковий бізнес, каже Солиган.

"Погрози, шантаж - ми пройшли через все це. Нам призначали так звану зустріч, досить дивну. Приїхало багато молодиків і один із власників точок, яку ми закрили.

Спочатку він погрожував, а потім заявив, що правоохоронці не проти зупинити розслідування. Для цього лише треба забрати заяву, і сказати, що ми, активісти, помилилися", - розповів представник ГО.

Солиган додав, що активісти забирати заяву не будуть. Більше того - проконтролюють хід розслідування кримінальних проваджень.

"На сьогодні точки не працюють. І не будуть працювати, а ми триматимемо це на контролі", - підкреслив він.

УНН нині з’ясовує, чи дійсно між нелегалами та правоохоронцями є кулуарні домовленості, та як загалом місцева влада збирається захищати активістів, які борються власними силами з правопорушниками.