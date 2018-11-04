Львовские "Карпаты" отпраздновали вторую подряд победу в Премьер-лиге
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. На стадионе “Динамо” им. Лобановского состоялся поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги с участием номинальных хозяев донецкого “Олимпика” и “Карпат”, передает корреспондент УНН.
Гостям удался быстрый гол во встрече, который помог им завоевать три очка. Марьян Швед прошел по правому флангу и отдал передачу на Понде. Португальский полузащитник находясь в штрафной в одно касание пробил голкипера Махновского.
Эффектное обыгрывания противника на все том же правом фланге привело к прострела Шведа. Однако полет мяча рукой прервал полевой игрок “Олимпика”. Сам Швед был точным при выполнении 11-метрового.
После удара Пасича в дополнительное время мяч отлетел от газона и попал в сетку ворот “львов” — 1:2.
Стоит отметить, что “Карпаты” выиграли второй раз подряд и с 16 очками занимают 7 строчку таблицы. “Олимпик” с 15-ю замыкает десятку.