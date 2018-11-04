Львівські "Карпати" відсвяткували другу поспіль перемогу в Прем'єр-лізі

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. На стадіоні “Динамо” ім. Лобановського відбувся поєдинок 14 туру Української Прем’єр-ліги за участі номінальних господарів донецького “Олімпіку” та “Карпат”, передає кореспондент УНН.

Гостям вдався швидкий гол у зустрічі, який допоміг їм завоювати три очки. Мар’ян Швед пройшов по правому флангу і віддав передачу на Понде. Португальський півзахисник знаходячись у штрафній в один дотик пробив голкіпера Махновського.

Ефектне обігравання противника на все тому ж правому фланзі призвело до прострілу Шведа. Проте політ м’яча рукою перервав польовий гравець “Олімпіку”. Сам Швед був точним при виконанні 11-метрового.

Після удару Пасіча в додатковий час м’яч відлетів від газону та потрапив у сітку воріт “левів” — 1:2.

Варто відзначити, що “Карпати” виграли вдруге поспіль та з 16 очками займають 7 рядок таблиці. “Олімпік” з 15-ма замикає десятку.

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