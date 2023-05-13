Львовская область: в ОВА объяснили звуки взрывов эхом работы ПВО в другой области

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"Отбой воздушной тревоги во Львовской области. Была угроза атаки вражескими дронами-камикадзе. Во Львовской области спокойно. Звуки взрывов, которые слышали в разных районах нашей области, – это эхо работы ПВО в другой области", - написал Козицкий.

Напомним

Вследствие вражеской атаки на Хмельницкую область 13 мая есть "прилет" по критической инфраструктуре, отдельные поезда сегодня будут следовать измененным графиком.

Известно о 5 пострадавших.