Львовская область: в ОВА объяснили звуки взрывов эхом работы ПВО в другой области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Звуки взрывов, которые в ночь на 13 мая слышали жители Львовской области, были эхом работы ПВО в другой области, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Tekegram, пишет УНН.
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"Отбой воздушной тревоги во Львовской области. Была угроза атаки вражескими дронами-камикадзе. Во Львовской области спокойно. Звуки взрывов, которые слышали в разных районах нашей области, – это эхо работы ПВО в другой области", - написал Козицкий.
Напомним
Вследствие вражеской атаки на Хмельницкую область 13 мая есть "прилет" по критической инфраструктуре, отдельные поезда сегодня будут следовать измененным графиком.
Известно о 5 пострадавших.