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Львівщина: в ОВА пояснили звуки вибухів відлунням роботи ППО в іншій області

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Звуки вибухів, які у ніч на 13 травня чули жителі Львівської області, були відлунням роботи ППО в іншій області, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Tekegram, пише УНН.

Цитата

"Відбій повітряної тривоги на Львівщині. Була загроза атаки ворожими дронами-камікадзе. У Львівській області спокійно. Звуки вибухів, які чули у різних районах нашої області, – це відлуння роботи ППО в іншій області", - написав Козицький.

Нагадаємо

Внаслідок ворожої атаки на Хмельницьку область 13 травня є "приліт" по критичній інфраструктурі, окремі потяги сьогодні слідуватимуть зміненим графіком.

Відомо про 5 постраждалих.

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