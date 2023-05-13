Львівщина: в ОВА пояснили звуки вибухів відлунням роботи ППО в іншій області
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Звуки вибухів, які у ніч на 13 травня чули жителі Львівської області, були відлунням роботи ППО в іншій області, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Tekegram, пише УНН.
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"Відбій повітряної тривоги на Львівщині. Була загроза атаки ворожими дронами-камікадзе. У Львівській області спокійно. Звуки вибухів, які чули у різних районах нашої області, – це відлуння роботи ППО в іншій області", - написав Козицький.
Нагадаємо
Внаслідок ворожої атаки на Хмельницьку область 13 травня є "приліт" по критичній інфраструктурі, окремі потяги сьогодні слідуватимуть зміненим графіком.
Відомо про 5 постраждалих.