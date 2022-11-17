Львовская область: глава ОВА не подтверждает работу ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram сообщил, что некоторые телеграм-каналы сообщили о работе ПВО в области, однако такие данные не подтверждаются, пишет УНН.
Цитата
"Некоторые телеграм-каналы сообщили, что во Львовской области якобы работает ПВО. По состоянию на 9:42 такой факт не подтверждается. Если будет такая ситуация, я обязательно сообщу", - написал Козицкий.
Дополнение
По Украине продолжается воздушная тревога.