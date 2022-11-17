Львовская область: глава ОВА не подтверждает работу ПВО

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"Некоторые телеграм-каналы сообщили, что во Львовской области якобы работает ПВО. По состоянию на 9:42 такой факт не подтверждается. Если будет такая ситуация, я обязательно сообщу", - написал Козицкий.

Дополнение

По Украине продолжается воздушная тревога.