Львівщина: голова ОВА не підтверджує роботу ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram повідомив, що деякі телеграм-канали повідомили про роботу ППО в області, утім, наразі такі дані не підтверджуються, пише УНН.
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"Деякі телеграм-канали повідомили, що на Львівщині нібито працює ППО. Станом на 9:42 такий факт не підтверджується. Якщо буде така ситуація, я обов’язково повідомлю", - написав Козицький.
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