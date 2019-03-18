"Львов" нанес поражение "Десне" в борьбе за топ-6 УПЛ

В середине тайма Филиппов создал первый момент в игре, когда пробил с дальней дистанции над перекладиной. "Львов" ответил штрафным в исполнении Бруно - над перекладиной. На 53 минуте черниговцев спасла штанга после удара головой Адамюка. Своего гости добились через несколько минут, когда ворота "Десны" распечатал Феррейра. На большее команды не смогли - 0:1.

Заметим, что "Львов" набрал 30 очков и занимает 5-ю строчку. "Десна" с 28 пунктами 8-я.

Добавим, что решающая игра первого этапа УПЛ пройдет сегодня - "Ворскла" против "Арсенала".