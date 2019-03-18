"Львів" завдав поразки "Десні" у боротьбі за топ-6 УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У заключному турі першого етапу УПЛ чернігівська "Десна" вдома приймала футболістів "Львову", передає кореспондент УНН.
В середині тайму Філіппов створив перший момент у грі, коли пробив з дальньої відстані над поперечиною. “Львів” відповів штрафним у виконанні Бруно — над поперечиною. На 53 хвилині чернігівців врятувала стійка після удару головою Адамюка.Свого гості добилися через кілька хвилин, коли ворота “Десни” розпечатав Феррейра. На більше команди не спромоглися — 0:1.
Зауважимо, що “Львів” набрав 30 очок і посідає 5-й рядок. “Десна” з 28 пунктами 8-ма.
Додамо, що вирішальна гра першого етапу УПЛ пройде сьогодні — “Ворскла” проти “Арсеналу”.