Львов отметил День Независимости маршем в поддержку украинских воинов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Марш в поддержку украинских воинов прошел во Львове ко Дню Независимости. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
"Сегодня во Львове многие участники АТО/ООС, военных, волонтеров, львовян и гостей города пришли в Военный госпиталь на ул. Лычаковской, чтобы поблагодарить и морально поддержать раненых воинов", - указали в мэрии.
В Гарнизонном храме свв. Апп. Петра и Павла общей молитвой участники мероприятия почтили память погибших героев и молитвенно поблагодарили за нашу независимость - здесь состоялся молебен за здоровье войска и Украины.
На общую молитву пришли военные, семьи погибших Героев, львовяне и все неравнодушные жители.
Марш в поддержку украинских воинов прошел от Лычаковского кладбища (через Военный госпиталь на ул. Лычаковской) до Гарнизонного храма.
Напомним, в Харькове отметили День Независимости Украины.