Львів відзначив День Незалежності маршем на підтримку українських воїнів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Марш на підтримку українських воїнів пройшов у Львові до Дня Незалежності. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської міськради.
"Сьогодні у Львові чимало учасників АТО/ООС, військових, волонтерів, львів’ян та гостей міста прийшли до Військового госпіталю, що на вул. Личаківській, аби подякувати і морально підтримати поранених воїнів", - вказали у мерії.
У Гарнізонному храмі свв. Апп. Петра і Павла спільною молитвою учасники заходу вшанували загиблих героїв та молитовно подякували за нашу незалежність - тут відбувся Молебень за здоров’я війська та Україну.
На спільну молитву прийшли військові, родини загиблих Героїв, львів’яни та всі небайдужі жителі.
Марш на підтримку українських воїнів пройшов від Личаківського кладовища (через Військовий госпіталь на вул. Личаківській) до Гарнізонного храму.
Нагадаємо, у Харкові відзначили День Незалежності України.