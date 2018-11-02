Луценко: с нетерпением ждем приговор по делу госизмены Януковича

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что обвинения в государственной измене и других преступлениях в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича является обоснованным и доказательным, и все с нетерпением ждут приговора по этому делу. Об этом он сказал в эфире львовского телеканала "Первый западный", передает УНН.