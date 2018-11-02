Луценко: с нетерпением ждем приговор по делу госизмены Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что обвинения в государственной измене и других преступлениях в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича является обоснованным и доказательным, и все с нетерпением ждут приговора по этому делу. Об этом он сказал в эфире львовского телеканала "Первый западный", передает УНН.
"Мы уверены, что наше обвинение основательное, доказательное, о чем свидетельствует, с нашей точки зрения, и ход судебного следствия, и судебные прения. Конечно, каждый подсудимый, в том числе и Янукович, имеет право на последнее слово. Но лучше, конечно, чтобы он его говорил прямо в Киеве. Зная трусость Януковича - не верю, что это будет. Поэтому суд разрешил ему, с моей точки правильно, воспользоваться возможностью современных технологий и произнести это слово. Далее состоится решение суда, на которое влияет исключительно суд и закон. Однако могу сказать, что мы все с нетерпением ждем приговора. Это приговор не только против Януковича, это приговор также и путинскому режиму, который использовал Януковича. Это суд также является уроком для всех нынешних и последующих руководителей государства о том, что кто-либо в современной Украине, совершив уголовное преступление, может предстать перед судом и может получить справедливый приговор", - отметил он.
Кроме того, Луценко отметил, что смысл заочных процессов по осуждению преступников, скрывающихся за пределами Украины, заключается в том, что приговор должен не только моральное, но и материальное значение.
Напомним, суд определил 19 ноября окончательной датой, когда Янукович сможет выступить с последним словом.
Как сообщал УНН, коллегия судей Оболонского районного суда Киева прекратила выступление в судебных прениях адвоката обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Байдыка и заявила о завершении стадии судебных прений.
Так, от 13 сентября адвокат Байдык выступал в судебных дебатах. Длительность его речи - несколько десятков часов.
Также напомним, адвокат Януковича Александр Горошинский 26 октября завершил свое выступление в судебных дебатах. Стоит отметить, что выступление в прениях адвоката Горошинского занял почти 50 часов общего количества.
Отметим, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.