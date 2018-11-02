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Луценко: з нетерпінням чекаємо вирок у справі держзради Януковича

Луценко: з нетерпінням чекаємо вирок у справі держзради Януковича

Київ • УНН

 • 9831 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що обвинувачення у державній зраді та інших злочинах щодо екс-президента України Віктора Януковича є обґрунтованим і доказовим, і всі з нетерпінням чекають вироку у цій справі. Про це він сказав в ефірі львівського телеканалу “Перший західний”, передає УНН.

“Ми впевнені, що наше обвинувачення ґрунтовне, доказове, про що свідчить, з нашої точки зору, і хід судового слідства, і судові дебати. Звичайно, кожен підсудний, в тому числі і Янукович, має право на останнє слово. Але найкраще, звичайно, щоб він його промовляв прямо в Києві. Знаючи боягузтво Януковича — не вірю, що це буде. Тому суд дозволив йому, з моєї точки правильно, скористатися можливістю сучасних технологій і вимовити це слово. Далі відбудеться рішення суду, на яке впливає винятково суд і закон. Проте можу сказати, що ми всі з нетерпінням чекаємо вироку. Це вирок не тільки проти Януковича, це вирок також і путінському режиму, який використав Януковича. Це суд також є уроком для всіх нинішніх і наступних очільників держави про те, що будь-хто в сучасній Україні, вчинивши кримінальне правопорушення, може постати перед судом і може отримати справедливий вирок”, — зазначив він.

Крім того, Луценко наголосив, що сенс заочних процесів із засудження злочинців, які переховуються за межами України, полягає в тому, що вирок має не тільки моральне, а й матеріальне значення.

Нагадаємо, суд визначив 19 листопада остаточною датою, коли В.Янукович зможе виступити з останнім словом

Як повідомляв УНН, колегія суддів Оболонського районного суду Києва припинила виступ у судових дебатах адвоката обвинуваченого у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича Олександра Байдика і заявила про завершення стадії судових дебатів.

Так, від 13 вересня адвокат Байдик виступав у судових дебатах. Загальна тривалість його промови — кілька десятків годин.

Також нагадаємо, адвокат Януковича Олександр Горошинський 26 жовтня завершив свій виступ у судових дебатах. Варто зазначити, що виступ у дебатах адвоката Горошинського зайняв майже 50 годин загальної кількості.

Зазначимо, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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