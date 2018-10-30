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Суд припинив виступ адвоката Януковича і заявив про завершення дебатів

Суд припинив виступ адвоката Януковича і заявив про завершення дебатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Колегія суддів Оболонського районного суду Києва припинила виступ у судових дебатах адвоката обвинуваченого у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича Олександра Байдика і заявила про завершення стадії судових дебатів. Про це на сьогоднішньому засіданні заявив головуючий у процесі суддя Владислав Дев’ятко, передає кореспондент УНН.

"З урахуванням статей Кримінального процесуального кодексу України, з урахування статті 6 Конвенції з прав людини і основоположних свобод, беручи до уваги, що промова Байдика спрямована на повтори, виходить за межі кримінального провадження, суд вважає за необхідне зупинити промову захисника Байдика. Беручи до уваги, що захисники Сердюк, Федоренко, Біленко та Фазикош, яких суд не усував від участі у судовому засіданні, не з'явилися у судове засідання, а суд не замінював їх іншими захисниками, судові промови учасників судових дебатів закінчені", - сказав Дев’ятко.

Він запропонував сторонам перейти до стадії реплік, але прокурори відмовилися.

"Сторона обвинувачення не бажає виступати у репліках і відмовляється від реплік. Ми все сказали у судовому засіданні і вважаємо вину обвинуваченого доведеною", - сказав прокурор Руслан Кравченко.

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Враховуючи такий перебіг подій, суд оголосив, що стадія реплік завершена.

Сторона захисту не погодилася з таким перебігом подій.

"Суд порадившись на місці оголосив, враховуючи, що стадія реплік не настала, ухвалив: оголосити судові дебати закінченими. Обговорити питання останнього слова", - сказав Дев’ятко.

Нагадаємо, починаючи з 13 вересня адвокат Байдик виступав у судових дебатах. Загальна тривалість його промови - кілька десятків годин.

Також нагадаємо, адвокат Януковича Олександр Горошинський 26 жовтня завершив свій виступ у судових дебатах. Варто зазначити, що виступ у дебатах адвоката Горошинського зайняв майже 50 годин загальної кількості.

Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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