Суд прекратил выступление адвоката Януковича и заявил о завершении прений
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Коллегия судей Оболонского районного суда Киева прекратила выступление в судебных прениях адвоката обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Байдыка и заявила о завершении стадии судебных прений. Об этом на сегодняшнем заседании заявил председательствующий в процессе судья Владислав Девятко, передает корреспондент УНН.
"С учетом статей Уголовного процессуального кодекса Украины, с учетом статьи 6 Конвенции по правам человека и основных свобод, учитывая, что речь Байдыка направлена на повторы, выходит за рамки уголовного производства, суд считает необходимым остановить речь защитника Байдыка. Принимая во внимание, что защитники Сердюк, Федоренко, Биленко и Фазикош, которых суд не устранял от участия в судебном заседании, не явились в судебное заседание, а суд не заменял их другими защитниками, судебные речи участников судебных прений завершены", - сказал Девятко.
Он предложил сторонам перейти к стадии реплик, но прокуроры отказались.
"Сторона обвинения не желает выступать в репликах и отказывается от реплик. Мы все сказали в судебном заседании и считаем вину обвиняемого доказанной", - сказал прокурор Руслан Кравченко.
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Учитывая ход событий, суд объявил, что стадия реплик завершена.
Сторона защиты не согласилась с таким ходом событий.
"Суд посовещавшись на месте объявил, учитывая, что стадия реплик не наступила, постановил: объявить судебные дебаты завершенными. Обсудить вопрос последнего слова", - сказал Девятко.
Напомним, начиная с 13 сентября адвокат Байдык выступал в судебных прениях. Длительность его речи - несколько десятков часов.
Также напомним, адвокат Януковича Александр Горошинский 26 октября завершил свое выступление в судебных прениях. Стоит отметить, что выступление в прениях адвоката Горошинского заняло почти 50 часов общего количества.
Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УКУ.