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Луценко: У меня был острый разговор с Президентом по поводу моего заявления об отставке

Луценко: У меня был острый разговор с Президентом по поводу моего заявления об отставке

Киев  •  УНН

 • 19018 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире программы “Право на власть” заявил о том, что у него был острый разговор с президентом Украины Петром Порошенко по поводу своего заявления об отставке, сообщает УНН.

Генпрокурор в очередной раз подчеркнул, что готов к отставке и не держится за свою должность.

“Я готов к отставке. И это не был фокус. Я написал заявление на имя президента Украины и оно у него на столе. Как только он вернется из своей рабочей поездки, я надеюсь, что он примет соответствующее решение и этот вопрос будет рассмотрен. Я не держусь за кресло. Я делал, делаю и буду делать каждым утром по каждую ночь, включая выходные, все от меня зависящее во всех миллион триста тысяч уголовных производств. Я за кресло никогда не цеплялся и не буду этого делать”, — подчеркнул Луценко.

На уточняющий вопрос ведущей имел ли уже президент какую-то реакцию на его заявление об увольнении, Юрий Луценко ответил: “У меня был острый разговор, он не воспринял моего шага. Он о нем узнал за пять минут до моего прибытия в Верховную Раду. Тем не менее, я сказал, что это мое принципиальное решение. Он сказал, что примет решение после своего возвращения из-за границы”, — рассказал Луценко.

Как ранее информировал УНН, во вторник 6 ноября во время выступления в Верховной Раде Украины Луценко заявил, что подает Президенту Украины Петру Порошенко заявление о своей отставке.

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