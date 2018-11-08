Луценко: У меня был острый разговор с Президентом по поводу моего заявления об отставке

Генпрокурор в очередной раз подчеркнул, что готов к отставке и не держится за свою должность.

“Я готов к отставке. И это не был фокус. Я написал заявление на имя президента Украины и оно у него на столе. Как только он вернется из своей рабочей поездки, я надеюсь, что он примет соответствующее решение и этот вопрос будет рассмотрен. Я не держусь за кресло. Я делал, делаю и буду делать каждым утром по каждую ночь, включая выходные, все от меня зависящее во всех миллион триста тысяч уголовных производств. Я за кресло никогда не цеплялся и не буду этого делать”, — подчеркнул Луценко.

На уточняющий вопрос ведущей имел ли уже президент какую-то реакцию на его заявление об увольнении, Юрий Луценко ответил: “У меня был острый разговор, он не воспринял моего шага. Он о нем узнал за пять минут до моего прибытия в Верховную Раду. Тем не менее, я сказал, что это мое принципиальное решение. Он сказал, что примет решение после своего возвращения из-за границы”, — рассказал Луценко.

Как ранее информировал УНН, во вторник 6 ноября во время выступления в Верховной Раде Украины Луценко заявил, что подает Президенту Украины Петру Порошенко заявление о своей отставке.