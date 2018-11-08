Луценко: Я мав гостру розмову з Президентом із приводу моєї заяви про відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі програми “Право на владу” заявив про те, що мав гостру розмову з президентом України Петром Порошенко з приводу своєї заяви про відставку, повідомляє УНН.
Генпрокурор вкотре наголосив, що готовий до відставки і не тримається за свою посаду.
“Я готовий до відставки. І це не був фокус. Я написав заяву на ім’я президента України і вона у нього на столі. Як тільки він повернеться зі своєї робочої поїздки, я сподіваюсь, що він прийме відповідне рішення і це питання буде розглянуте. Я не тримаюсь за крісло. Я робив, роблю і буду робити із кожного ранку до кожної ночі, включно з вихідними, все що від мене залежить у всіх мільйон триста тисяч кримінальних проваджень. Я за крісло ніколи не чіплявся і не буду цього робити”, — наголосив Луценко.
На уточнююче запитання ведучої чи мав вже президент якусь реакцію на його заяву щодо звільнення, Юрій Луценко відповів: “Я з президентом мав гостру розмову, він не сприйняв мого кроку. Він про нього дізнався за хвилин п’ять до мого заходу у Верховну Раду. Тим не менше, я сказав, що це моє принципове рішення. Він сказав, що прийме рішення після свого повернення із-за кордону”, — розповів Луценко.
Як раніше інформував УНН, у вівторок 6 листопада під час виступу у Верховній Раді України Луценко заявив, що подає Президенту України Петру Порошенку заяву про свою відставку.