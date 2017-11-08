Луценко считает, что прокурорский надзор надо отделить от следствия

"В день своего назначеня я заявлял и сейчас поддерживаю свой тезис, что следствие нужно отделить от прокуратуры. Исторически в нашей стране сочетание в одном офисе процессуального руководителя и следователя слишком опасно для выполнения поставленных одним руководителем задач и не всегда законно. Поэтому для того, чтобы они зависели не только от политической воли начальника, где и были невозможны де-факто, надо развести прокурорский надзор (процессуальное руководство) и следствие ", - заявил Ю.Луценко.

По его словам, для этого было принято решение парламента о создании Государственного бюро расследования.

"Есть сегодня факт того, что следствие передавать никуда. В то же время, закон, а именно переходные положения УПК Украины совершенно четко говорят, что с 21 ноября функции следствия, кроме проведения следствия по старым ранее нарушенным делам, у Генеральной прокуратурі Украины не будет", - добавил Генпрокурор.