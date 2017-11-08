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Луценко считает, что прокурорский надзор надо отделить от следствия

Луценко считает, что прокурорский надзор надо отделить от следствия

Киев  •  УНН

 • 10859 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в рамках своих функций прокурорский надзор и следствие должны работать обособленно. Об этом он заявил во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает УНН.

"В день своего назначеня я заявлял и сейчас поддерживаю свой тезис, что следствие нужно отделить от прокуратуры. Исторически в нашей стране сочетание в одном офисе процессуального руководителя и следователя слишком опасно для выполнения поставленных одним руководителем задач и не всегда законно. Поэтому для того, чтобы они зависели не только от политической воли начальника, где и были невозможны де-факто, надо развести прокурорский надзор (процессуальное руководство) и следствие ", - заявил Ю.Луценко.

По его словам, для этого было принято решение парламента о создании Государственного бюро расследования.

"Есть сегодня факт того, что следствие передавать никуда. В то же время, закон, а именно переходные положения УПК Украины совершенно четко говорят, что с 21 ноября функции следствия, кроме проведения следствия по старым ранее нарушенным делам, у Генеральной прокуратурі Украины не будет", - добавил Генпрокурор.

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