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Луценко вважає, що прокурорський нагляд треба відділити від слідства

Луценко вважає, що прокурорський нагляд треба відділити від слідства

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у рамках своїх функції прокурорський нагляд та слідство повинні працювати відокремлено. Про це він заявив під час засідання комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає УНН.

“В день свого призначення я заявляв і зараз підтримую свою тезу, що слідство треба відділити від прокуратури. Історично в нашій країні поєднання в одному офісі процесуального керівника та слідчого є надто небезпечним для виконання поставлених одним керівником завдань и не завжди у законний спосіб. Тому для того, щоб вони залежали не тільки від політичної волі очільника, де й були неможливі де факто, треба розвести прокурорський нагляд (процесуальне керівництво) і слідство”, — заявив Ю.Луценко.

З його слів, для цього було прийнято рішення парламенту про створення Державного бюро розслідуваннь.

“Маємо сьогодні факт того, що слідство передавати нікуди. В той же час, закон, а саме перехідні положення КПК України абсолютно чітко говорять, що з 21 листопада функції слідства, крім проведення слідства по старим раніше порушеним справам, у Генеральної прокуратури України не буде”, — додав Генпрокурор.

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