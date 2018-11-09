Луценко признал, что в деле Шеремета нет результата
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В уголовном производстве по убийству журналиста Павла Шеремета сегодня не установлены исполнители убийства. Об этом сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью одному из украинских телеканалов, передает УНН.
"По делу Шеремета нет даже исполнителей. Я признаю, по делу Шеремета вся правоохранительная система пока не дала результата", - сказал Луценко.
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Напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 в Киеве неизвестные взорвали автомобиль, в котором ехал на работу журналист Павел Шеремет.
За два года по делу убийства журналиста Павла Шеремета было проведено более 20 экспертиз и опрошено десятки людей, о подозрении пока никому не сообщалось.