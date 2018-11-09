Луценко визнав, що у справі Шеремета немає результату
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У кримінальному провадженні щодо убивства журналіста Павла Шеремета на сьогодні не встановлені виконавці убивства. Про це сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв’ю одному з українських телеканалів, передає УНН.
“У справі Шеремета немає навіть виконавців. Я визнаю, у справі Шеремета вся правоохоронна система поки що не дала результату”, — сказав Луценко.
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Нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 у Києві невідомі підірвали автомобіль, в якому їхав на роботу журналіст Павло Шеремет.
За два роки у справі вбивства журналіста Павла Шеремета було проведено понад 20 експертиз і опитано десятки людей, про підозру поки нікому не повідомлялось.