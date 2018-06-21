Луценко отреагировал на нерассмотрение в комитете ВР его представлений на нардепов

"Мною как Генеральным прокурором было внесено представление о снятии депутатской неприкосновенности в отношении 4 народных депутатов. К сожалению, я должен констатировать, что все эти представления сейчас рассматриваться не могут из-за того, что все требования закона о Регламенте были сорваны при рассмотрении, а фактически - нерассмотрении этому вопросу. К сожалению, регламентный комитет, который обязан рассматривать представление Генерального прокурора в его присутствии, собрался отдельно и вернул документы Генерального прокурора через председателя Верховной Рады Украины в связи с тем, что они не понимают, что они получили", - сказал Луценко.

В контексте этого он добавил: "Это грубое нарушение закона о Регламенте и полномочий регламентного комитета. Я расцениваю это как очевидное нежелание передать рассмотрение моего представления в сессионный зал".

Луценко напомнил депутатам, что ни закон, ни внутренний регламент не позволяет регламентному комитету возвращать представление Генпрокурору, кроме двух случаев: если представление не соответствует требованиям ст.218 Регламента и в случае отсутствия достаточных доказательств, наличие или отсутствие которых устанавливается на заседании регламентного комитета с участием Генпрокурора.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко направил в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с нардепов Дунаева и Пономарева, а позже - с нардепов Колесникова и Вилкула.