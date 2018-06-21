Луценко відреагував на нерозгляд у комітеті ВР його подань на нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що парламентський регламентний комітет вийшов за межі своїх повноважень, відмовившись розглядати його подання щодо зняття недоторканності з 4 народних депутатів. Про це він заявив сьогодні з трибуни Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
"Мною як Генеральним прокурором було внесено подання про зняття депутатської недоторканності щодо 4 народних депутатів. На жаль, я мушу констатувати, що всі ці подання зараз розглядатися не можуть через те, що усі вимоги закону про Регламент були зірвані при розгляді, а фактично – нерозгляді цього питання. На жаль, регламентний комітет, який забов'язаний розглядати подання Генерального прокурора в його присутності, зібрався окремо і повернув документи Генерального прокурора через голову Верховної Ради України в зв'язку з тим, що вони не розуміють, що вони отримали", - сказав Луценко.
У контексті цього він додав: "Це є грубе порушення закону про Регламент і повноважень регламентного комітету. Я розцінюю це як очевидне небажання передати розгляд мого подання до сесійної зали".
Луценко нагадав депутатам, що ні закон, ні внутрішній регламент не дозволяє регламентному комітету повертати подання Генпрокурору, крім двох випадків: якщо подання не відповідає вимогам ст.218 Регламенту і у разі відсутності достатніх доказів, наявність чи відсутність яких встановлюється на засіданні регламентного комітету за участю Генпрокурора.
Раніше Генпрокурор Юрій Луценко направив до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з нардепів Дунаєва і Пономарьова, а згодом - з нардепів Колєснікова і Вілкула.