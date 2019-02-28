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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 8836 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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10:25 • 34211 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 121764 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 123928 просмотра

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7 марта, 13:58 • 122246 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Луценко в Раде объяснил, что мешает следствию по убийству Гандзюк

Луценко в Раде объяснил, что мешает следствию по убийству Гандзюк

Киев  •  УНН

 • 9451 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Продвижению следствия по убийству Екатерины Гандзюк и других общественных активистов мешают очереди в судах для получения разрешения на проведение экспертиз, невозможность привлечь подозреваемых к допросу, а также отсутствие заочного осуждения. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время рассмотрения промежуточного отчета временной следственной комиссии по убийству общественной активистки Екатерины Гандзюк в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.

"Следствие проблемы со следующим. Согласно решению ВРУ, теперь даже по убийствам для получения экспертиз необходимо получить решение суда. Следователи стоят в очередях, которые продолжаются иногда по несколько недель. И это, конечно, не способствует следствию", - отметил Луценко.

Кроме того, как отметил Луценко, согласно закону, подозреваемого в убийстве, даже с безоговорочными доказательствами, не имеют права привлекать на допрос, а лишь приглашают. Также, по словам генпрокурора, следствие значительно тормозит отсутствие заочного ареста в украинском законодательстве, не позволяет объявить подозреваемых в международный розыск.

Как сообщал УНН, сегодня народные депутаты планируют заслушать отчет ВСК по Гандзюк.

Напомним, вчера Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов заявляла о намерении обратиться к председателю ВР Андрею Парубию о возможности в ближайшее время озвучить промежуточный отчет работы ВСК.

6 ноября ВР создала ВСК, которая должна выяснить, качественно ли правоохранители проводят расследование убийства Гандзюк.

4 ноября стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

31 июля Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.

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