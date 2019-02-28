Луценко в Раде объяснил, что мешает следствию по убийству Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Продвижению следствия по убийству Екатерины Гандзюк и других общественных активистов мешают очереди в судах для получения разрешения на проведение экспертиз, невозможность привлечь подозреваемых к допросу, а также отсутствие заочного осуждения. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время рассмотрения промежуточного отчета временной следственной комиссии по убийству общественной активистки Екатерины Гандзюк в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.
"Следствие проблемы со следующим. Согласно решению ВРУ, теперь даже по убийствам для получения экспертиз необходимо получить решение суда. Следователи стоят в очередях, которые продолжаются иногда по несколько недель. И это, конечно, не способствует следствию", - отметил Луценко.
Кроме того, как отметил Луценко, согласно закону, подозреваемого в убийстве, даже с безоговорочными доказательствами, не имеют права привлекать на допрос, а лишь приглашают. Также, по словам генпрокурора, следствие значительно тормозит отсутствие заочного ареста в украинском законодательстве, не позволяет объявить подозреваемых в международный розыск.
Как сообщал УНН, сегодня народные депутаты планируют заслушать отчет ВСК по Гандзюк.
Напомним, вчера Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов заявляла о намерении обратиться к председателю ВР Андрею Парубию о возможности в ближайшее время озвучить промежуточный отчет работы ВСК.
6 ноября ВР создала ВСК, которая должна выяснить, качественно ли правоохранители проводят расследование убийства Гандзюк.
4 ноября стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.
31 июля Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.