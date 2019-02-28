Луценко в Раді пояснив, що заважає слідству щодо вбивства Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Просуванню слідства щодо вбивства Катерини Гандзюк та інших громадських активістів заважають черги в судах для отримання дозволу на проведення експертиз, неможливість притягнути підозрюваних до допиту, а також відсутність заочного засудження. Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко під час розгляду проміжного звіту тимчасової слідчої комісії щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.
“Слідство має проблеми з наступним. Згідно з рішенням ВРУ, тепер навіть по вбивствах для отримання експертиз необхідно отримати рішення суду. Слідчі стоять в чергах, які тривають іноді по декілька тижнів. І це, звичайно, не сприяє слідству”, — наголосив Луценко.
Крім того, як зазначив Ю.Луценко, згідно закону, підозрюваного у вбивстві, навіть із беззаперечними доказами, не мають права притягувати на допит, а лише запрошують. Також, за словами генпрокурора, слідство значно гальмує відсутність заочного арешту в українському законодавстві, що не дозволяє оголосити підозрюваних в міжнародний розшук.
Як повідомляв УНН, сьогодні народні депутати планують заслухати звіт ТСК по Гандзюк.
Нагадаємо, учора Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів заявляла про намір звернутися до голови ВР Андрія Парубія щодо можливості найближчим часом озвучити проміжний звіт роботи ТСК.
6 листопада ВР створила ТСК, яка повинна з’ясувати, чи якісно правоохоронці проводять розслідування вбивства Гандзюк.
4 листопада стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.
31 липня Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під’їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.