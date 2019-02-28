Луценко в Раді пояснив, що заважає слідству щодо вбивства Гандзюк

“Слідство має проблеми з наступним. Згідно з рішенням ВРУ, тепер навіть по вбивствах для отримання експертиз необхідно отримати рішення суду. Слідчі стоять в чергах, які тривають іноді по декілька тижнів. І це, звичайно, не сприяє слідству”, — наголосив Луценко.

Крім того, як зазначив Ю.Луценко, згідно закону, підозрюваного у вбивстві, навіть із беззаперечними доказами, не мають права притягувати на допит, а лише запрошують. Також, за словами генпрокурора, слідство значно гальмує відсутність заочного арешту в українському законодавстві, що не дозволяє оголосити підозрюваних в міжнародний розшук.

Як повідомляв УНН, сьогодні народні депутати планують заслухати звіт ТСК по Гандзюк.

Нагадаємо, учора Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів заявляла про намір звернутися до голови ВР Андрія Парубія щодо можливості найближчим часом озвучити проміжний звіт роботи ТСК.

6 листопада ВР створила ТСК, яка повинна з’ясувати, чи якісно правоохоронці проводять розслідування вбивства Гандзюк.

4 листопада стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.

31 липня Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під’їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.