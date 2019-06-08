Луценко рассказал, сколько за неделю поймали взяточников

"Задокументировано 10 взяточников. Изъято средства в сумме 1499500 грн и 420 500 долл.", - говорится в инфографике.

Добавим, что это данные за период с 3 по 7 июня.

"Просто рабочая неделя", - прокомментировал Луценко инфографику.

Напомним, в Запорожье землеустроителя задержали на взятке в миллион.