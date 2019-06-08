Луценко розповів, скільки за тиждень піймали хабарників
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко розмістив на своїй сторінці у Facebook інфографіку, де зазначено, що за тиждень було задокументовано 10 хабарників, передає УНН.
"Задокументовано 10 хабарників. Вилучено кошти у сумі 1499500 грн і 420500 дол.", - зазначено в інфографіці.
Додамо, що це дані за період з 3 по 7 червня.
"Просто робочий тиждень", - прокоментував Луценко інфографіку.
Нагадаємо, у Запоріжжі землеупорядника затримали на хабарі у мільйон.