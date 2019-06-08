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Луценко розповів, скільки за тиждень піймали хабарників

Луценко розповів, скільки за тиждень піймали хабарників

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко розмістив на своїй сторінці у Facebook інфографіку, де зазначено, що за тиждень було задокументовано 10 хабарників, передає УНН.

"Задокументовано 10 хабарників. Вилучено кошти у сумі 1499500 грн і 420500 дол.", - зазначено в інфографіці.

Додамо, що це дані за період з 3 по 7 червня.

"Просто робочий тиждень", - прокоментував Луценко інфографіку.

Нагадаємо, у Запоріжжі землеупорядника затримали на хабарі у мільйон.

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