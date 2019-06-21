Луценко рассказал о вкладе Украины в международное расследование катастрофы МН17

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 57224 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 120625 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 107957 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 165398 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 213634 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 189253 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 232020 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 205113 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 466000 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 237928 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
57%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 104769 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 36869 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 67335 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 40533 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 65418 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 233646 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 214824 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 300519 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 465988 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 562156 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 165373 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 72291 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 69232 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 74981 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 105327 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Луценко рассказал о вкладе Украины в международное расследование катастрофы МН17

Киев • УНН

 • 11688 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Украинские спецслужбы сделали весомый вклад в международное расследование причин катастрофы МН17 над территорией оккупированного Донбасса. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в видеообращении, передает УНН.

Луценко рассказал о вкладе Украины в международное расследование катастрофы МН17

"Украинские спецслужбы в далеком 2014 году в условиях полуанархии в украинских государственных органах смогли получить, зафиксировать, расшифровать и предъявить в качестве доказательства огромное количество материалов ... Дальше мы здесь, в Украине, и вместе с нашими коллегами там, в Голландии, будем идти по цепочке - от солдат до полковников, к генералам, к высшему военному и политическому руководству Российской Федерации, которые должны ответить в суде за совершенные преступления на временно оккупированной территории Украины против самолета МН17", - отметил Луценко.

По его словам, на совместной пресс-конференции нидерландский прокурор продемонстрировал часть перехваченных разговоров между исполнителями этого преступления и их российскими кураторами. Так, из записей понятно, что офицер ФСБ Гиркин-Стрелков договаривается с советником Путина Владиславом Сурковым о предоставлении необходимой террористам ЛНР/ДНР помощи из России - противотанкових и противовоздушных систем с уже обученным персоналом.

При этом он подчеркнул, что нынешний процесс стал "серьезным шагом" на пути к будущему процессу в международном уголовном суде, где РФ будет отвечать за решение агрессивной войны против Украины.

Напомним, досудебное расследование обстоятельств катастрофы Боинга МН17 вышло на финишную прямую. Прокуроры Общей международной следственной группы (JIT) объявили имена четырех подозреваемых, причастных к преступлению. Виновные объявлены в международный розыск и уже назначена дата первого слушания в Гаагском суде. В сбитом Боинге погибло 298 пассажиров. Международное расследование возложило вину на Россию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,549.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,770.07