Луценко рассказал о вкладе Украины в международное расследование катастрофы МН17

"Украинские спецслужбы в далеком 2014 году в условиях полуанархии в украинских государственных органах смогли получить, зафиксировать, расшифровать и предъявить в качестве доказательства огромное количество материалов ... Дальше мы здесь, в Украине, и вместе с нашими коллегами там, в Голландии, будем идти по цепочке - от солдат до полковников, к генералам, к высшему военному и политическому руководству Российской Федерации, которые должны ответить в суде за совершенные преступления на временно оккупированной территории Украины против самолета МН17", - отметил Луценко.

По его словам, на совместной пресс-конференции нидерландский прокурор продемонстрировал часть перехваченных разговоров между исполнителями этого преступления и их российскими кураторами. Так, из записей понятно, что офицер ФСБ Гиркин-Стрелков договаривается с советником Путина Владиславом Сурковым о предоставлении необходимой террористам ЛНР/ДНР помощи из России - противотанкових и противовоздушных систем с уже обученным персоналом.

При этом он подчеркнул, что нынешний процесс стал "серьезным шагом" на пути к будущему процессу в международном уголовном суде, где РФ будет отвечать за решение агрессивной войны против Украины.

Напомним, досудебное расследование обстоятельств катастрофы Боинга МН17 вышло на финишную прямую. Прокуроры Общей международной следственной группы (JIT) объявили имена четырех подозреваемых, причастных к преступлению. Виновные объявлены в международный розыск и уже назначена дата первого слушания в Гаагском суде. В сбитом Боинге погибло 298 пассажиров. Международное расследование возложило вину на Россию.