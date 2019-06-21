Луценко розповів про внесок України у міжнародне розслідування катастрофи МН17
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Українські спецслужби зробили вагомий внесок у міжнародне розслідування причин катастрофи МН17 над територією окупованого Донбасу. Про це заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко у відеозверненні, передає УНН.
"Українські спецслужби в далекому 2014 році в умовах напіванархії в українських державних органах змогли здобути, зафіксувати, розшифрувати і пред’явити як докази величезну кількість матеріалів… Далі ми тут, в Україні, і разом із нашими колегами там, в Голландії, будемо іти по ланцюжку – від солдатів до полковників, до генералів, до вищого військового і політичного керівництва Російської Федерації, які мають відповісти в суді за скоєні злочини на тимчасово окупованій території України проти літака МН17", - наголосив Луценко.
За його словами, на спільній прес-конференції нідерландський прокурор продемонстрував частину перехоплених розмов між виконавцями цього злочину та їхніми російськими кураторами. Так, із записів зрозуміло, що офіцер ФСБ Гіркін-Стрєлков домовляється із радником Путіна Владиславом Сурковим про надання необхідної терористам ЛНР/ДНР допомоги з Росії – противотанкових і протиповітряних систем з уже навченим персоналом.
При цьому він наголосив, що нинішній процес став "серйозним кроком" на шляху до майбутнього процесу в міжнародному кримінальному суді, де РФ буде відповідати за розв'язання агресивної війни проти України.
Нагадаємо, досудове розслідування обставин катастрофи Боїнга МН17 вийшло на фінішну пряму. Прокурори Загальною міжнародної слідчої групи (JIT) оголосили імена чотирьох підозрюваних, які причетні до злочину. Винні оголошені в міжнародний розшук і вже призначена дата першого слухання в Гаазькому суді. У збитому Боїнгу загинуло 298 пасажирів. Міжнародне розслідування поклало провину на Росію.