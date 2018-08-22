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Луценко о деле Гандзюк: один из подозреваемых - уже ранее судимый

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предоставил комментарий по расследованию дела о нападении на и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк. Об этом глава ГПУ сообщил в комментарии одному из украинских СМИ, передает УНН.

Луценко о деле Гандзюк: один из подозреваемых - уже ранее судимый

“В отношении подозреваемого. Один подозреваемый задержан, он ранее судим. Мы видим, что у него было как минимум двое соучастников. Мы уже знаем, у кого точно приобрели кислоту, где она хранилась. Отрабатываем следы вокруг этого ... Я не могу сказать о всех ниточках, по которым мы сейчас движемся. Параллельно я вижу и слышу заявления о том, что у этого подозреваемого в самом деле есть алиби и так далее”, — сообщил Юрий Луценко.

Комментируя теоретическое алиби подозреваемого собственно в совершении преступления Генеральный прокурор сообщил, что: “Есть заявление его сестры и ее подруги о том, что они были на море, и он был вместе с ними. Утром пил кофе и снимал на видео дельфинов. Хорошо. Спрашиваем у этой подруги, это когда было — 30-го или 31-го? „Я не помню“. В котором часу утра было кофе? „Где-то позднее утро“. Позднее утро — это сколько? Это 9, 10, 11? „Ну, позднее утро“. Извините, между местом, где были дельфины и кофе, и местом совершения преступления — 40 минут автомобилем. Поэтому это очень важно. Если преступление совершается ранее 8, а кофе пьют в 11, то это не алиби ... И еще один эксклюзив. Этот человек уже был судимым, причем на последнее преступление, не помню, грабеж или кражу, он также через 20 минут сделал себе алиби — пошел к стоматологу и вырвал себе зуб. Человек опытный в таких делах. Это не значит, что он точно должен. Но пока мы ставим под сомнение алиби, предоставленное его сестрой и ее подругой”.

Как сообщал УНН, правоохранители задержали еще трех человек, подозреваемых в причастности к нападению на и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк.

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