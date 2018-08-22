Луценко про справу Гандзюк: один з підозрюваних - вже раніше судимий

“Щодо підозрюваного. Один підозрюваний затриманий, він раніше судимий. Ми бачимо, що в нього було щонайменше двоє співучасників. Ми вже знаємо, у кого точно придбали кислоту, де вона зберігалася. Відпрацьовуємо сліди навколо цього... Я не можу сказати про всі ниточки, по яких ми зараз рухаємося. Паралельно я бачу і чую заяви про те, що в цього підозрюваного насправді є алібі і так далі”, — повідомив Юрій Луценко.

Коментуючи теоретичне алібі підозрюваного власне у здійсненні злочину Генеральний прокурор повідомив, що: “Є заява його сестри і її подруги про те, що вони були на морі, і він був разом з ними. Зранку пив каву і знімав на відео дельфінів. Добре. Запитуємо в цієї подруги, це коли було — 30-го чи 31-го? „Я не пам’ятаю“. О котрій ранку була кава? „Десь пізній ранок“. Пізній ранок — це скільки? Це 9, 10, 11? „Ну, пізній ранок“. Перепрошую, між місцем, де були дельфіни і кава, та місцем скоєння злочину — 40 хвилин автомобілем. Тому це дуже важливо. Якщо злочин скоюється раніше 8, а каву п’ють в 11, то це не алібі... І ще один ексклюзив. Ця людина вже була судимою, причому на останній злочин, не пам’ятаю, грабіж чи крадіжку, він також через 20 хвилин зробив собі алібі — пішов до стоматолога і вирвав собі зуба. Людина досвідчена в таких справах. Це не значить, що він точно винен. Але поки що ми ставимо під сумнів алібі, надане його сестрою і її подругою”.

Як повідомляв УНН, правоохоронці затримали ще трьох осіб, яких підозрюють у причетності до нападу на в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк.