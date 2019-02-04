Луценко назвал позорные цены, по которым Гриценко продавал вооружение
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Во времена министра обороны Анатолия Гриценко вооружение распродавалось как избыточное по дисконтным ценам. Об этом сегодня сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно хищений в ВСУ в течение 2004-2017 годов, передает УНН.
По словам Генпрокурора, военное имущество Украины, в частности "Бук" и танки, продавались по 10% от рыночных цен.
"2005-2007 годы: комплекс "Бук" выводился из вооружения и продавался по цене 1 млн 214 грн. Его рыночная цена, которую легко узнать в любых экспертных справочниках, составляла около 10 млн грн.
Танк Т-72 продавался за позорные 199 тыс. грн, кто помнит курс доллара может легко перевести и понять, что Т-72 был немного дешевле, чем Volkswagen при его рыночной цене 2,84 млн грн.
БМП-1 - конечно, не самый новый вид вооружения, тем не менее, при цене 2,35 млн грн продавался за 63 тыс. грн.
Боевой самолет в среднем продавася за 1,42 млн грн, в то время как его цена достигала более 133 млн.
Боевой вертолет - по 743 тыс. грн, также был немного дороже, чем средний автомобиль и дешевле, чем внедорожник, при том что цена его составляла 82 млн грн", - заявил Луценко.
Сейчас все факты хищения и растраты военного имущества со стороны министров обороны изучают в ГПУ, ГБР и Госаудитслужба.