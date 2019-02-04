Луценко назвав ганебні ціни, за якими Гриценко продавав озброєння

За словами Генпрокурора, військове майно України, зокрема "Бук" і танки, продавалися за 10% від ринкових цін.

“2005-2007 роки: комплекс "Бук" виводився із озброєння і продавався за ціною 1 млн 214 грн. Його ринкова ціна, яку легко дізнатися у будь-яких експертних довідниках, становила близько 10 млн грн.

Танк Т-72 продавався за ганебні 199 тис. грн, хто пам’ятає курс долара, може легко перевести і зрозуміти, що Т-72 був трохи дешевше, аніж Volkswagen при його ринковій ціні 2,84 млн грн.

БМП-1 — звичайно, не найновіший вид озброєння, тим не менше, при ціні 2,35 млн грн продавався за 63 тис. грн.

Бойовий літак в середньому продавася за 1,42 млн грн, у той час як його ціна сягала більше 133 млн.

Бойовий вертоліт — за 743 тис. грн, також був трохи дорожче, ніж середній автомобіль і дешевше, аніж позашляховик, при тому що ціна його становила 82 млн грн”, — заявив Луценко.

Наразі всі факти розкрадання та розтрати військового майна з боку міністрів оборони вивчають в ГПУ, ДБР та Держаудитслужбі.