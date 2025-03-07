Лунный модуль Athena от Intuitive Machines приземлился с техническими проблемами
Киев • УНН
Второй лунный модуль Athena от Intuitive Machines совершил посадку на бок из-за неисправности лазерных дальномеров. Акции компании упали на 36% после неудачной попытки, хотя миссия принесла полезные данные для разработки алгоритмов.
Американская компания Intuitive Machines потерпела неудачу во время второй попытки посадки на Луну с использованием посадочного модуля Athena. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Эта миссия, целью которой было доставить научные инструменты и 11 полезных грузов к южному полюсу Луны, столкнулась с проблемами из-за неисправности лазерных дальномеров. По словам генерального директора компании Стивена Альтемуса, модуль оказался на боку, что помешало ему занять правильное вертикальное положение на поверхности.
Афина приземлилась на Луне 26 февраля, через несколько минут после обнаружения проблемы с двигателем, который продолжал работать, а затем был отключен. Компания подтвердила, что посадочный модуль действительно оказался на поверхности Луны, но его точное местоположение остается неясным.
Эта неудача стала повторением проблем, с которыми столкнулся аналогичный модуль в прошлом году, когда первая попытка высадки на Луну также была частично сорвана. Акции Intuitive Machines упали на 36%, что свидетельствует о беспокойстве рынка относительно стабильности миссий компании.
Несмотря на технические трудности, представители Intuitive Machines подчеркнули успехи миссии, в частности в разработке более эффективных алгоритмов для распознавания кратеров.
Американский космический аппарат впервые за 50 лет совершил посадку на Луну23.02.24, 06:35 • 121579 просмотров