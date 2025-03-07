Місячний модуль Athena від Intuitive Machines приземлився з технічними проблемами

Американська компанія Intuitive Machines зазнала невдачі під час другої спроби посадки на Місяць із використанням посадкового модуля Athena. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Ця місія, яка мала на меті доставку наукових інструментів та 11 корисних вантажів до південного полюса Місяця, стикнулася з проблемами через несправність лазерних далекомірів. За словами генерального директора компанії Стівена Альтемуса, модуль опинився на боці, що завадило йому прийняти правильну вертикальну позицію на поверхні.

Афіна приземлилася на Місяці 26 лютого, через кілька хвилин після виявлення проблеми із двигуном, який продовжував працювати, а потім був вимкнений. Компанія підтвердила, що посадковий модуль дійсно опинився на поверхні Місяця, але його точне розташування залишається неясним.

Ця невдача стала повторенням проблем, з якими зіткнувся аналогічний модуль минулого року, коли перша спроба висадки на Місяць була також частково зірвана. Акції Intuitive Machines знизилися на 36%, що свідчить про побоювання ринку щодо стабільності місій компанії.

Попри технічні труднощі, представники Intuitive Machines підкреслили успіхи місії, зокрема в розробці більш ефективних алгоритмів для розпізнавання кратерів.

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