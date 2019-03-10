Лунин отразил пенальти в матче Примеры против ФК "Атлетико"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Во встрече 27 тура испанской Примеры двое игроков сборной Украины приняли участие в баталии "Леганес" с мадридским ФК "Атлетико", передает корреспондент УНН.
Впервые Лунин продемонстрировал себя на 17 минуте, когда зафиксировал мяч после несильного удара головой Калинича. В конце первых 30 минут Лунин спас коллектив, отбив коленом дальний удар от Гриззманна.
На 49 минуте "матрасники" получили право на пенальти. Лунин совершил сейв после попытки Сауля Ньигеса, который все-таки доставил игровой снаряд до цели с добивание. Данное взятия ворот стало единственным - 1:0.
Отметим, что лунный и защитник Василий Кравец провели на поле все 90 минут.
Кроме того добавим, пока, имея в активе 33 очка, "Леганес" занимает тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата Испании.