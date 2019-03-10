Лунін відбив пенальті у матчі Прімери проти ФК "Атлетіко"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У зустрічі 27 туру іспанської Прімери двоє гравців збірної України прийняли участь у баталії "Леганеса" із мадридським ФК "Атлетіко", передає кореспондент УНН.
Вперше Лунін продемонстрував себе на 17 хвилині, коли зафіксував м'яч після несильного удару головою Калінича. Наприкінці перших 30 хвилин Лунін врятував колектив, відбивши коліном дальній удар від Гріззманна.
На 49 хвилині "матрацники" отримали право на пенальті. Лунін здійснив сейв після спроби Сауля Ньїгеса, який все-таки доправив ігровий снаряд до цілі з добивання. Дане взяття воріт стало єдиним – 1:0.
Зазначимо, що Лунні та оборонець Василь Кравець провели на полі усі 90 хвилин.
Крім того додамо, наразі, маючи в активі 33 очки, "Леганес" посідає 13-у сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.