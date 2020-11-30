Лунин и компания: "Реал" прилетел в Киев на матч с "Шахтером"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Мадридский “Реал” в составе 21-го футболиста прибыл в столицу Украины для поединка 5-го тура Лиги чемпионов с донецким “Шахтером”, передает УНН со ссылкой на сайт “галактикос”.
В составе “сливочных” 21 футболист, среди которых и голкипер сборной Украины Андрей Лунин:
Вратари: Лунин, Куртуа, Альтубе.
Защитники: Милитао, Варан, Начо, Марсело, Мэнди, Чуст.
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Едегор, Иско, Аррибас.
Нападающие: Бензема, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано, Родриго.
Кроме того, отметим, в заявке нет Серхио Рамоса, Эдена Азара, Дани Карвахаля, Федерико Вальверде, Альваро Одриосола и Луки Йовича. Все они лечатся от травм.
Добавим, “Реал” с 7 очками занимает 2-е место в квартете В, а “Шахтер” третий (4).