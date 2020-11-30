Лунін та компанія: “Реал” прилетів в Київ на матч із “Шахтарем”

У складі “вершкових” 21 футболіст, серед яких і голкіпер збірної України Андрій Лунін:

Воротарі: Лунін, Куртуа, Альтубе.

Захисники: Мілітао, Варан, Начо, Марсело, Менді, Чуст.

Півзахисники: Кроос, Модріч, Каземіро, Едегор, Іско, Аррібас.

Нападники: Бензема, Асенсіо, Васкес, Вінісіус, Маріано, Родріго.

Крім того, зазначимо, у заявці немає Серхіо Рамоса, Едена Азара, Дані Карвахаля, Федеріко Вальверде, Альваро Одріосола і Луки Йовіча. Всі вони лікуються від травм.

Додамо, “Реал” з 7 очками займає 2-ге місце в квартеті В, а “Шахтар” третій (4).