Лунін та компанія: “Реал” прилетів в Київ на матч із “Шахтарем”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Мадридський “Реал” у складі 21-го футболіста прибув до столиці України задля поєдинку 5-го туру Ліги чемпіонів із донецьким “Шахтарем”, передає УНН з посиланням на сайт “галактікос”.
У складі “вершкових” 21 футболіст, серед яких і голкіпер збірної України Андрій Лунін:
Воротарі: Лунін, Куртуа, Альтубе.
Захисники: Мілітао, Варан, Начо, Марсело, Менді, Чуст.
Півзахисники: Кроос, Модріч, Каземіро, Едегор, Іско, Аррібас.
Нападники: Бензема, Асенсіо, Васкес, Вінісіус, Маріано, Родріго.
Крім того, зазначимо, у заявці немає Серхіо Рамоса, Едена Азара, Дані Карвахаля, Федеріко Вальверде, Альваро Одріосола і Луки Йовіча. Всі вони лікуються від травм.
Додамо, “Реал” з 7 очками займає 2-ге місце в квартеті В, а “Шахтар” третій (4).