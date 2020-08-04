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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 34784 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 110824 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102592 просмотра

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Лукашенко заявил о еще одном отряде боевиков, переброшенных в Беларусь

Лукашенко заявил о еще одном отряде боевиков, переброшенных в Беларусь

Киев  •  УНН

 • 15456 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания к белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что ему поступила информация о еще одном отряде боевиков, переброшенных в страну. Об этом УНН сообщает со ссылкой на БЕЛТА.

"Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг (Беларуси - ред.). Мы должны, когда идет уборка, бегать, ловить их по лесам! Мы же их всех отловим", - предупредил Лукашенко.

Также белорусский лидер прокомментировал некоторые конспирологические версии о недавно задержанных в Беларуси 33 членах ЧВК "Вагнера". Так, по его словам, за дискуссией в интернете он наблюдает с удивлением, ведь выводы, по его мнению, там делаются странные.

"Дошли до того, что два президента договорились, - привел он пример. - Это очень опасный и сильный сигнал. И все это про Стамбул, Венесуэлу, Африку и Ливию - вранье. Эти люди (они дали показания) были направлены специально в Беларусь. Команда была - ждать. Были билеты, купленные на Стамбул, - это легенда, потому что, выезжая через российскую границу, им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул".

При этом, Лукашенко выразил недоумение: зачем лететь в Стамбул или какую африканскую страну через Беларусь?

"Ведь запросто можно было из Новороссийска, из Крыма в конце концов. Махнул - и там, в Стамбуле. Чего через Беларусь? А еще моднее в Ливию или еще куда-то. Не слушайте этого вранья", - заявил Лукашенко.

Напомним, 29 июля белорусскими правоохранительными органами были задержаны 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнер".

Стоит отметить, имена многих задержанных в Беларуси 33 боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевавали на оккупированной части Донбасса. В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия "не признает украинское гражданство" задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнера". Офис генпрокурора Украины уже проинформировал компетентные органы Беларуси о намерениях требовать экстрадиции задержанных на ее территории участников вооруженного конфликта на Востоке Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанные в Беларуси 33 "вагнеровца" являются первыми из 180-200 человек, запланированных для "забрасывания" в страну с целью дестабилизации ситуации.

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