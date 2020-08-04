Лукашенко заявив про ще один загін бойовиків, перекинутих у Білорусь

"Сьогодні надійшла інформація про ще один загін, який був перекинутий на південь (Білорусі - ред.). Ми повинні, коли йде прибирання, бігати, ловити їх по лісах! Ми ж їх всіх відловимо", - попередив Лукашенко.



Також білоруський лідер прокоментував деякі конспірологічні версії щодо нещодавно затриманих у Білорусі 33 членах ПВК "Вагнера". Так, за його словами, за дискусією в інтернеті він спостерігає з подивом, адже висновки, на його думку, там робляться дивні.



"Дійшли до того, що два президенти домовилися, - він навів приклад. - Це дуже небезпечний і сильний сигнал. І все це про Стамбул, Венесуелу, Африку і Лівію - брехня. Ці люди (вони дали свідчення) були спрямовані спеціально до Білорусі. Команда була - чекати. Були квитки, куплені на Стамбул, - це легенда, бо, виїжджаючи через російський кордон, їм треба було пред'явити і там, і тут, що вони летять в Стамбул".



При цьому, Лукашенко висловив здивування: навіщо летіти до Стамбула чи якусь африканську країну через Білорусь?



"Адже запросто можна було з Новоросійська, з Криму зрештою. Махнув - і там, у Стамбулі. Чого через Білорусь? А ще модніше в Лівію або ще кудись. Не слухайте цієї брехні", - заявив Лукашенко.



Нагадаємо, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 особи, деякі з них були представниками приватної військової компанії "Вагнер".

Варто зазначити, імена багатьох затриманих у Білорусі 33 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" є у списку сайту "Миротворець". Більшість із них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донеччини. Водночас, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що Росія "не визнає українське громадянство" затриманих у Білорусі найманців ПВК "Вагнера". Офіс Генпрокурора України вже поінформував компетентні органи Білорусі про наміри вимагати екстрадиції затриманих на її території учасників збройного конфлікту на Сході України

Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що затримані у Білорусі 33 "вагнерівця" є першими із 180-200 осіб, запланованих для "закидання" в країну з метою дестабілізації ситуації.