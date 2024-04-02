лукашенко заявил, что беларусь готовится к войне

Президент беларуси александр лукашенко заявил, что Минск не хочет войны, но готовит войска к возможным боевым действиям. Об этом он заявил во время рабочего визита в Гродно, передает УНН со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Детали

Отмечается, что во вторник, 2 апреля, совершил рабочий визит в город Гродно. Ранее УНН сообщал, что в этом регионе начались военные учения.

Там лукашенко рассказал, что беларусь "не хочет воевать", но активно готовит собственные войска. По его словам, в стране ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются различные виды вооружений и техники.

Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира - готовься к войне" - не я это придумал. Это очень правильно сказано". "Если оттуда (из стран Запада - ред.) кто-то подвывает и нас критикует, знайте: мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить, беда - заявил лукашенко.

В то же время лукашенко подчеркнул, что беларусь никому ничем не угрожает: "Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли".

Дополнение

Утром, 2 апреля, стало известно, что вооруженные силы Беларуси начали военные учения в двух регионах, граничащих с Украиной, Литвой и Польшей. В частности они пройдут на территории Вороновского района Гродненской области.

Напомним,

В прошлом месяце Литва вызвала временного поверенного в делах Беларуси, чтобы выразить протест против неприемлемых заявлений президента Беларуси Александра Лукашенко, который угрожал военной конфронтацией Литве и Польше, обвиняя их в создании военной угрозы.