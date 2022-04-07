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лукашенко захотел и сам принять участие в переговорах между Украиной и россией

Киев • УНН

 • 312782 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил, что мирных переговоров между Украиной и россией "не может быть" без участия беларуси. Он проинформировал, что передал эту позицию министерству иностранных дел беларуси и поручил ее реализовать. Об этом пишет УНН со ссылкой на белорусские СМИ.

лукашенко захотел и сам принять участие в переговорах между Украиной и россией

Цитата

"Не может быть переговоров без участия беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция беларуси. Мы исходим не из того, что нас в одну корзину погрузили с Россией. Нет, мы исходим из того, что война за забором нашей страны и она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому никаких сепаратных договоренностей за спиной беларуси быть не может”, - сказал лукашенко на заседании Совета безопасности в расширенном формате.

"И я абсолютно убежден и знаю, что россия понимает такую позицию. В этом ведь ничего плохого нет, но это будет противоречить замыслу Запада. Но это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада”, — подытожил белорусский диктатор.

Напомним 

В начале марта лукашенко заявил, что его хотят затолкать в войну с Украиной. Кто толкает, он не уточнил.

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