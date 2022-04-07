лукашенко захотів і сам взяти участь у переговорах між Україною та росією

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"Не може бути переговорів без участі білорусі. Якщо ви нас втягнули в це, насамперед, західні країни, там, на цих переговорах, звісно, має прозвучати позиція білорусі. Ми виходимо не з того, що нас в один кошик завантажили з росією. Ні, ми виходимо з того, що війна за парканом нашої країни і вона серйозно впливає на ситуацію в білорусі. Тому жодних сепаратних домовленостей за спиною білорусі бути не може”, - сказав лукашенко на засіданні Ради безпеки у розширеному форматі.

"І я абсолютно переконаний і знаю, що росія розуміє таку позицію. Адже в цьому нічого поганого немає, але це суперечитиме задуму Заходу. Але це не означає, що ми маємо танцювати під дудку Заходу”, — підсумував білоруський диктатор.

Нагадаємо

На початку березня лукашенко заявив, що його хочуть заштовхати у війну з Україною. Хто штовхає, він не уточнив.