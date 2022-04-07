лукашенко захотів і сам взяти участь у переговорах між Україною та росією
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що мирних переговорів між Україною та росією "не може бути" без участі білорусі. Він поінформував, що передав цю позицію міністерству закордонних справ білорусі та доручив її реалізувати. Про це пише УНН із посиланням на білоруські ЗМІ.
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"Не може бути переговорів без участі білорусі. Якщо ви нас втягнули в це, насамперед, західні країни, там, на цих переговорах, звісно, має прозвучати позиція білорусі. Ми виходимо не з того, що нас в один кошик завантажили з росією. Ні, ми виходимо з того, що війна за парканом нашої країни і вона серйозно впливає на ситуацію в білорусі. Тому жодних сепаратних домовленостей за спиною білорусі бути не може”, - сказав лукашенко на засіданні Ради безпеки у розширеному форматі.
"І я абсолютно переконаний і знаю, що росія розуміє таку позицію. Адже в цьому нічого поганого немає, але це суперечитиме задуму Заходу. Але це не означає, що ми маємо танцювати під дудку Заходу”, — підсумував білоруський диктатор.
Нагадаємо
На початку березня лукашенко заявив, що його хочуть заштовхати у війну з Україною. Хто штовхає, він не уточнив.