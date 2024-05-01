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лукашенко тайно строит роскошную резиденцию под сочи - СМИ
Для белорусского президента Александра Лукашенко строят роскошную резиденцию с бассейнами, ресторанами и вооруженной охраной в российском горнолыжном курортном поселке Красная Поляна близ Сочи.
Sparkles: Boston Dynamics разработала специальный меховой костюм для своего легендарного робопса
Компания Boston Dynamics разработала специальный меховой костюм под названием "Sparkles" для своего робота-собаки Spot, чтобы исследовать пересечение робототехники, искусства и развлечений.
Осенью россия начнет рассылать электронные повестки мужчинам на оккупированных территориях Украины - ЦНС
С 1 ноября россия планирует присылать электронные повестки мужчинам, проживающим на временно оккупированных территориях Украины, считая их преступниками, если они не появятся в оккупационные военкоматы.
С 1 мая водители обязательно должны включать ближний свет фар за пределами населенных пунктов
С 1 мая водители в Украине должны ездить с включенными фарами постоянно, поскольку отменен период использования дневных ходовых огней вне населенных пунктов.
Польша продлила временную защиту украинских беженцев, но выплаты получат не все: что изменилось
Правительство Польши приняло законопроект, который продлевает временную защиту для украинских беженцев до 30 сентября 2025 года, привязывает выплаты социальной помощи к обязательному школьному обучению, а также позволяет украинцам менять статус с временной защиты на временный вид на жительство сроком до трех лет.
Netflix планирует снять сериал по мультфильму "Скуби-Ду" - СМИ
Netflix планирует создать сериал о Скуби-Ду, основанный на оригинальных мультфильмах Ханны-Барбери, продюсером которого выступит Warner Bros. Television, а исполнительными продюсерами - Джош Аппельбаум, Скотт Розенберг, Андре Немек, Джефф Пинкнер, Грег Берланти, Сара Шехтер и Ли Лондон Редман.
Дания увеличивает количество призывников и вводит срочную службу для женщин
Дания введет срочную службу для женщин с 2027 года, увеличит количество ежегодных призывников до 7 500, а продолжительность службы увеличит до 11 месяцев с целью укрепления обороноспособности страны и достижения полного гендерного равенства в армии.
На следующей неделе глава МАГАТЭ совершит визит в Иран
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси планирует посетить Иран на следующей неделе, чтобы принять участие в ядерной конференции и встретиться с иранскими чиновниками для преодоления "отдаленности" в отношениях между МАГАТЭ и Ираном.
Поврежденные дома и выбитые окна: в мэрии показали последствия российского удара по Одессе
Одесский городской голова Геннадий Труханов показал видео с последствиями ночной атаки россиян на город В результате обстрела чего три человека погибли и еще трое получили ранения, а также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Конгресс США одобрил запрет импорта обогащенного урана из россии
Сенат США единогласно принял закон о запрете импорта обогащенного урана из россии. Документ запрещает импорт в США российского урана до января 2028 года.