лукашенко тайно строит роскошную резиденцию под сочи - СМИ

Вблизи Сочи на юге рф, частная компания, которая связана президентом Беларуси Александром Лукашенко строит огромную резиденцию. Об этом говорится в расследовании журналистов Belsat, передает УНН.

Детали

Резиденция строится на участке площадью 97 248 кв. м в поселке Красная Поляна - на элитном горнолыжном российском курорте.

Она обещает быть роскошной - стены из монолитного железобетона, позолоченные ручки на дверях, бассейны, кухни, рестораны, личный кабинет и вооруженная до зубов охрана - говорят расследователи.

В главном здании расположится гардеробная, банкетный зал, отдельные кухни для холодных и горячих блюд, столовая, гостиная, ванная (адаптирована для маломобильных лиц), кинотеатр, рабочий кабинет.

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На подземном этаже расположены бассейн, русская и турецкая бани, массажная, фитнес-зал, служебная комната охраны, прачечная, серверная и даже комната для лыж.

На территории резиденции - также отель на четыре номера общей площадью 348 кв. м с 74-метровым залом для обедов на 24 персоны. Кроме того, на территории расположен ресторанный комплекс, который больше отеля.

Кроме того, возле главного здания проектом предусмотрено три VIP-коттеджа - по 730 кв. м каждый, они оборудованы бассейнами. Один из них адаптирован для проживания маломобильных лиц.

В распоряжении расследователей оказались не только договор купли-продажи участка, но и секретные распоряжения Лукашенко, благодаря которым произошло отчуждение земли из собственности Беларуси в руки частных компаний и началось строительство жилого комплекса "Красная Поляна".

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Журналисты выяснили, что владельцем земли является аффилированная с Александром Лукашенко компания, а руководят ею и непосредственно строительством новой резиденции его ближайшие соратники, занимавшие крупные государственные должности в управлении делами президента РБ.

Отмечается, что в секретном распоряжении Лукашенко об отчуждении земли названа и сумма продажи - 970 млн российских рублей. Причем это кадастровая стоимость участка (которая почти всегда значительно ниже рыночной).

Напомним

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время своего визита в Гродно заявил, что Минск не хочет угрожать другим странам, но его страна готовится к войне.