лукашенко грезит о "противостоянии" в беларуси для захвата "хотя бы куска земли"

белорусский диктатор александр лукашенко заявил, что оппозиционеры при поддержке Запада якобы стремятся захватить часть территории страны, чтобы потом позвать туда иностранные войска. Также он отметил, что сейчас минск сталкивается с информационной войной, осуществляемой прежде всего через средства массовой информации, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

"Сейчас идет информационная война, экономическая война. Мы делаем все для того, чтобы уберечь страну от горячей войны. Пока что нам это удается. Думаю, что мы сможем решить эту проблему - не допустить столкновения, как это было всегда на территории беларуси этого противостояния", - заявил лукашенко.

По мнению диктатора, одними из инициаторов этих процессов являются белорусские оппозиционеры, которые переехали на Запад и сейчас там ищут поддержку со стороны США или ЕС.

"Бегают по разным центрам принятия решения и советникам от Америки до Брюсселя, просят деньги на СМИ. Кураторы говорят, СМИ уже были, надо что-то погорячее. Типа московского "Крокус-Сити", не дай Бог, теракты и вооруженное противостояние в беларуси. Цель - зайти в беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранные войска. Мы это видим, понимаем", - заявил белорусский диктатор.

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