лукашенко грезит о "противостоянии" в беларуси для захвата "хотя бы куска земли"

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лукашенко утверждает, что оппозиция, поддерживаемая Западом, стремится захватить часть беларуси, чтобы пригласить иностранные войска и спровоцировать вооруженное противостояние.
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
Государственный оператор тыла может отказаться от услуг одного поставщика для Вооруженных Сил из-за неудовлетворительного выполнения им своих обязательств, перераспределив заказ на другие компании по указанным ценам за комплект.
Украинская спортсменка победила в Кубке Европы по боулдерингу: с отличным результатом, пройдя флэшем с первой попытки
Украинская скалолазка Рафаэлла Казбекова завоевала золотую медаль на Кубке Европы по боулдерингу 2024 в возрастной группе U16 в итальянском Курно, став единственной участницей, которая преодолела все четыре валуна.
россияне ударили из авиации по гражданской инфраструктуре Сум - ОВА
Россияне нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре в Сумах. Сейчас уточняются последствия вражеской атаки.
В Украине растет количество укрытий: какие области лидируют
За последний квартал количество пригодных сооружений гражданской защиты в Украине увеличилось более чем на 1 201, причем Днепропетровская, Одесская и Киевская области лидируют в наращивании фонда защитных сооружений.
российские спецслужбы вербуют бывших боевиков ИГИЛ для войны с Украиной - Центр противодействия дезинформации
россия вербует бывших боевиков ИГИЛ как агентов спецслужб и фабрикует причастность Украины к теракту в "Крокус Сити", чтобы оправдать свою агрессию против Украины.
Несмотря на контролируемую ситуацию на границе с рф и беларусью, Украина наращивает и укрепляет оборонительные возможности - Демченко
Украина продолжает развивать и укреплять свою обороноспособность по всей длине границы. При этом приграничные с россией регионы подвергаются значительным обстрелам.
Зеленский провел Ставку: заслушал доклады по защите объектов энергетики и возможности укрепить ПВО на Харьковщине
Зеленский на Ставке обсудил вопросы защиты энергетических объектов и усиления противовоздушной обороны в Харьковской области.
В Черном море в марте погибло еще 130 дельфинов, их обнаружили у берегов краснодарского края рф - ученый
В марте 2024 года еще 130 дельфинов погибли в Черном море у побережья Краснодарского края России, вероятно, из-за гидролокационной активности кораблей ВМФ России, что увеличило общее количество погибших дельфинов в результате войны до нескольких тысяч.
Европейские оборонные компании предупредили об угрозах расширению производства боеприпасов: при чем здесь зависимость от китайского хлопка
Европейские оборонные подрядчики предупреждают, что зависимость от китайского хлопкового линта угрожает расширению производства боеприпасов, необходимых для пополнения запасов и поддержки Украины в войне против россии.