Несмотря на контролируемую ситуацию на границе с рф и беларусью, Украина наращивает и укрепляет оборонительные возможности - Демченко

Украина продолжает наращивать свои оборонительные возможности по всей протяженности границы с россией и беларусью. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

Ситуация там практически за последнее время не изменилась, но эти направления имеют свои отличия. Если говорить о границе с беларусью, то по ту сторону мы не отмечаем, что россия имеет какие-то силы, чтобы осуществить вторжение на территорию нашего государства. К сожалению, беларусь продолжает поддерживать страну-агрессора, которая развязала войну против нашего государства, поэтому это направление остается угрожающим. Несмотря на то, что ситуация там полностью контролируемая, мы продолжаем наращивать и укреплять наши оборонительные возможности на этом направлении - сказал Демченко.

Он отметил, что враг продолжает ежедневные обстрелы приграничных территорий с территории рф.

Это в пределах Черниговщины, Сумщины и Харьковщины, используя разнообразное вооружение. Большинство обстрелов приходится на Харьковскую и Сумскую области - сказал Демченко.

Он также рассказал, что в приграничных регионах остается активность вражеских ДРГ, особенно на Сумщине.

Напомним

По мнению военного эксперта Олега Жданова, россия вряд ли способна открыть северо-восточный фронт для наступления на Харьков, Сумы, Чернигов, Киев, поскольку не имеет достаточной группировки войск для такого наступления. Однако, рф может активизировать наступление в Донецкой области на Краматорск и Покровск.

Пограничье Черниговской и Сумской областей россияне за сутки обстреляли 24 раза: зафиксировано 97 взрывов