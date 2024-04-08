Несмотря на контролируемую ситуацию на границе с рф и беларусью, Украина наращивает и укрепляет оборонительные возможности - Демченко

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
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ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

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"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
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"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
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Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  114426 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

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Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  204323 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

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5 апреля 2024, 11:13  •  192279 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

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Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182459 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152727 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

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Украина продолжает развивать и укреплять свою обороноспособность по всей длине границы. При этом приграничные с россией регионы подвергаются значительным обстрелам.

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Несмотря на контролируемую ситуацию на границе с рф и беларусью, Украина наращивает и укрепляет оборонительные возможности - Демченко

Зеленский провел Ставку: заслушал доклады по защите объектов энергетики и возможности укрепить ПВО на Харьковщине

Зеленский на Ставке обсудил вопросы защиты энергетических объектов и усиления противовоздушной обороны в Харьковской области.

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Зеленский провел Ставку: заслушал доклады по защите объектов энергетики и возможности укрепить ПВО на Харьковщине

В Черном море в марте погибло еще 130 дельфинов, их обнаружили у берегов краснодарского края рф - ученый

В марте 2024 года еще 130 дельфинов погибли в Черном море у побережья Краснодарского края России, вероятно, из-за гидролокационной активности кораблей ВМФ России, что увеличило общее количество погибших дельфинов в результате войны до нескольких тысяч.

Общество •   •  12492 просмотра
В Черном море в марте погибло еще 130 дельфинов, их обнаружили у берегов краснодарского края рф - ученый

Европейские оборонные компании предупредили об угрозах расширению производства боеприпасов: при чем здесь зависимость от китайского хлопка

Европейские оборонные подрядчики предупреждают, что зависимость от китайского хлопкового линта угрожает расширению производства боеприпасов, необходимых для пополнения запасов и поддержки Украины в войне против россии.

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Европейские оборонные компании предупредили об угрозах расширению производства боеприпасов: при чем здесь зависимость от китайского хлопка

Туск прокомментировал неудачу его партии на местных выборах в Польше

Партия Туска "Гражданская платформа" уступила оппозиции на местных выборах в сельских и восточных регионах Польши. Однако "Гражданская платформа" одержала ключевые победы в таких крупных городах, как Варшава и Гданьск.

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Туск прокомментировал неудачу его партии на местных выборах в Польше

В Сумах прогремели взрывы - СМИ

По сообщениям СМИ, в Сумах, Украина, прогремели взрывы.

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В Сумах прогремели взрывы - СМИ

В ЦПД заявили, что россия распространяет фейки об атаке на ЗАЭС и теракте в "крокусе", чтобы обвинить Украину в терроризме

В Центре противодействия дезинформации заявили, что россия усиливает провокации и дезинформацию, чтобы безосновательно обвинить Украину в терроризме, в частности, фабрикует заявления об ударах беспилотников по Запорожской атомной электростанции.

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В ЦПД заявили, что россия распространяет фейки об атаке на ЗАЭС и теракте в "крокусе", чтобы обвинить Украину в терроризме

Воздушные силы сообщили о пусках вражеских КАБов в Сумской области

По сообщению Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, в Сумской области был осуществлен запуск вражеских управляемых авиабомб.

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Воздушные силы сообщили о пусках вражеских КАБов в Сумской области

На Харьковщине зафиксировали сразу два подрыва на боеприпасах: ранен мужчина

В Харьковской области сегодня зафиксировали сразу два подрыва на боеприпасах. В первом случае пострадала только техника, во втором случае мужчина травмировался наступив на мину ПФМ-1 "Лепесток".

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На Харьковщине зафиксировали сразу два подрыва на боеприпасах: ранен мужчина

Ракетный удар рф по Чугуеву: прокуратура показала последствия

Российские войска нанесли ракетный удар по Чугуеву Харьковской области, повредив частные домохозяйства и хозяйственные постройки, сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Ракетный удар рф по Чугуеву: прокуратура показала последствия