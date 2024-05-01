лукашенко таємно будує розкішну резиденцію під сочі - ЗМІ
Київ • УНН
Для білоруського президента олександра лукашенка будують розкішну резиденцію з басейнами, ресторанами та озброєною охороною в російському гірськолижному курортному селищі Червона Поляна поблизу Сочі.
Поблизу Сочі на півдні рф, приватна компанія, яка пов'язана президентом білорусі Олександром Лукашенком будує величезну резиденцію. Про це йдеться у розслідуванні журналістів Belsat, передає УНН.
Деталі
Резиденцію будують на ділянці площею 97 248 кв. м у селищі Червона Поляна – на елітному гірськолижному російському курорті.
Вона обіцяє бути розкішною - стіни з монолітного залізобетону, позолочені ручки на дверях, басейни, кухні, ресторани, особистий кабінет і озброєна до зубів охорона
У головній будівлі розташується гардеробна, бенкетний зал, окремі кухні для холодних і гарячих страв, їдальня, вітальня, ванна (адаптована для маломобільних осіб), кінотеатр, робочий кабінет.
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На підземному поверсі розташовані басейн, російська і турецька лазні, масажна, фітнес-зал, службова кімната охорони, пральня, серверна і навіть кімната для лиж.
На території резиденції - також готель на чотири номери загальною площею 348 кв. м із 74-метровим залом для обідів на 24 персони. Окрім того, на території розташований ресторанний комплекс, більший за готель.
Окрім того, біля головної будівлі проєктом передбачено три VIP-котеджі - по 730 кв. м кожен, вони обладнані басейнами. Один із них адаптований для проживання маломобільних осіб.
У розпорядженні розслідувачів опинилися не лише договір купівлі-продажу ділянки, а й секретні розпорядження Лукашенка, завдяки яким відбулося відчуження землі з власності Білорусі у руки приватних компаній та розпочалося будівництво житлового комплексу "Червона Поляна".
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Журналісти з'ясували, що власником землі є афілійована з Олександром Лукашенком компанія, а керують нею і безпосередньо будівництвом нової резиденції його найближчі соратники, які обіймали великі державні посади в управлінні справами президента РБ.
Зазначається, що в секретному розпорядженні Лукашенка про відчуження землі названо і суму продажу — 970 млн російських рублів. Причому це кадастрова вартість ділянки (яка майже завжди значно нижча від ринкової).
Нагадаємо
Президент білорусі олександр лукашенко під час свого візиту до Гродно заявив, що Мінськ не хоче погрожувати іншим країнам, але його країна готується до війни.